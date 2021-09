Villeneuve-sur-Yonne La Grange Lucassite Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Exposition « La Poste au grand galop » La Grange Lucassite Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Exposition « La Poste au grand galop »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

La Grange Lucassite, Villeneuve-sur-Yonne

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à La Grange Lucassite

**L’exposition « La Poste au grand galop »** présentée par l’association “Les Amis du Vieux Villeneuve”, évoque l’institution de **la Poste aux chevaux,** apparue dans la deuxième moitié du XVe siècle, et qui s’est ensuite développée durant près de 400 ans en étendant son réseau de routes et de relais, animant durablement la vie quotidienne dans notre pays. Grâce à la **collection exceptionnelle** réunie par Michel Mélaisne, un passionné de l’histoire postale, vous pourrez découvrir un ensemble de **documents** – cartes, décrets, brevets, livres de poste – mais aussi un **uniforme de postillon**, ses impressionnantes **bottes** et de beaux exemples de **plaques de fonction**, ainsi que de nombreux témoignages de l’**imagerie suscitée par la poste aux chevaux** : tableaux et lithographies bien sûr, mais également objets du quotidien : décors d’assiettes ou de boîtes en fer blanc, foulards, et même, moins connues, des chansons populaires ! Une collection exceptionnelle de documents et d’objets La Grange Lucassite 19 rue du Grand-Four, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

