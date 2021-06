Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Exposition « La Pomme dans tous ses états » Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Exposition « La Pomme dans tous ses états » Yvetot, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Yvetot. Exposition « La Pomme dans tous ses états » 2021-07-03 09:30:00 – 2021-09-01 12:30:00

Yvetot Seine-Maritime Yvetot Durant tout l'été, venez découvrir l'exposition « La Pomme dans tous ses états » imaginée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. De l'arbre jusque dans nos assiettes, en fruit, en dessert, en boisson… la pomme n'aura plus aucun secret pour vous ! museedesivoires@yvetot.fr +33 2 35 95 08 40

