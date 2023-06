Cet évènement est passé Exposition « La police d’hier et d’aujourd’hui, une histoire d’actions » Musée de la préfecture de Police Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition « La police d’hier et d’aujourd’hui, une histoire d’actions » Musée de la préfecture de Police Paris, 24 mai 2023, Paris. Du mercredi 24 mai 2023 au samedi 18 novembre 2023 :

samedi

de 10h30 à 17h30

jeudi

de 09h30 à 19h00

mardi, mercredi, vendredi

de 09h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Le musée de la préfecture de Police présente une nouvelle exposition. Découvrez l’évolution de l’équipement du policier, de ses accessoires devenus incontournables. « Appel à toutes les unités ! » : cette expression, véhiculée par les

films et les séries fait référence dans l’imaginaire collectif à toutes

les forces de Police qui sont déployées rapidement pour faire face à une

situation d’urgence : braquage, cambriolage, accident… Face au danger,

dans les rues, sur la Seine ou dans l’espace aérien de la Capitale, les

différentes brigades de la préfecture de Police sont prêtes à

intervenir. Du guet royal du XIIIe siècle au gardien de la paix d’aujourd’hui,

les agents de Police ont toujours eu pour mission première d’assurer la

sécurité de la cité et du citoyen. Au fil du temps et face à l’évolution

de la menace sécuritaire dans tous les domaines, les outils

d’intervention et les modes opératoires du policier ont dû s’adapter

pour assurer l’efficacité de ses actions. A travers cette exposition, venez à la découverte de l’évolution de

l’équipement du policier et de ses moyens de locomotion. Partez à la

rencontre des accessoires devenus incontournables pour l’agent de

Police, tels les menottes, le gilet pare-balles, l’arme de service. Vous

deviendrez ainsi des experts des brigades emblématiques de la

Dans le cadre de cette exposition, des conférences sur la brigade fluviale (22 juin), sur la compagnie cynophile (14 septembre) et sur l'unité des moyens aériens (28 septembre) sont proposées au public. Musée de la préfecture de Police 4, rue de la montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris Contact : 01 44 41 52 50 museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr

