Montauban Ancien Collège Montauban, Tarn-et-Garonne Exposition “La petite Genève française. Montauban au temps des guerres de Religion” Ancien Collège Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

Exposition “La petite Genève française. Montauban au temps des guerres de Religion” Ancien Collège, 18 septembre 2021, Montauban. Exposition “La petite Genève française. Montauban au temps des guerres de Religion”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancien Collège

Venez découvrir ou redécouvrir cet épisode emblématique de l’histoire de Montauban. ———————————————————————————–

Cette exposition sera présentée du 15 au 22 septembre 2021

Venez découvrir ou redécouvrir cet épisode emblématique de l’histoire de Montauban. Ancien Collège 25 allée de l’Empereur, 82000 Montauban Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Ancien Collège Adresse 25 allée de l'Empereur, 82000 Montauban Ville Montauban lieuville Ancien Collège Montauban