2023-02-18 – 2023-09-03

Alpes-Maritimes Parcours sur les limites de la peinture et du signe de ce plasticien-écrivain. À quelles limites la tache peut-elle faire ou perdre sens ? Quelles sont les limites aux débordements de la peinture ? Des questions que l’artiste a explorées au fil du temps. mamac@ville-nice.fr +33 4 97 13 42 01 http://www.mamac-nice.org/ Place Yves Klein Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain Nice

