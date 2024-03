Exposition La Peinture en Archipel Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence, mardi 2 avril 2024.

Exposition La Peinture en Archipel Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

La peinture, selon Michel Caillol, s’inscrit dans la destinée humaine en reflétant et en incarnant l’action.

Elle devient simultanément le reflet et le verbe, participant à un dialogue intemporel entre l’homme des cavernes et l’artiste contemporain. L’exposition, riche et diversifiée, dévoile les différentes facettes de l’expression picturale de l’artiste, témoignant de ce qui a été vécu et de ce qui reste à accomplir. Plongez dans cette exposition qui nous convie à contempler l’évolution artistique d’un peintre passionné, où chaque toile raconte une partie de l’histoire visuelle et poétique de Caillol.



Vernissage le vendredi 5 avril à 18h30



Du lundi au samedi 10h/12h 14h/18h Espace Culturel Robert de Lamanon, 120 rue Lafayette .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

