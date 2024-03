Exposition : « La Peine des innocents », justice pour les victimes des attentats Mairie du 10e arrondissement Paris, lundi 18 mars 2024.

Du lundi 18 mars 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

La photographe Muriel Dovic a suivi et documenté, entre 2017 et 2022, plusieurs procès historiques : ceux des attentats de Toulouse, Montauban et Paris (janvier et novembre 2015). Elle en a tiré une puissante exposition, que la Mairie du 10e est heureuse d’accueillir du 18 mars au 12 avril.

Muriel Dovic est spécialisée dans le domaine de la photographie judiciaire et publie son travail dans de nombreux titres de presse (Le Figaro magazine, L’Express, Le Point, Sygma…). Passionnée par l’univers singulier et souvent impénétrable des tribunaux, elle a réalisé de nombreux projets visant à en dévoiler les coulisses, les acteurs, le fonctionnement.

En 2015, alors qu’elle habite le 11earrondissement, elle ressent les attaques terroristes comme un cataclysme. Témoin du désarroi de son quartier et de sa profession, elle décide rapidement d’aller à la rencontre des victimes et de documenter leur parcours au sein des enceintes judiciaires.

Tout en veillant à respecter la loi et la discrétion des débats, Muriel Dovic réalise ses images en dehors du temps d’audience, dans une atmosphère judiciaire composée d’ombres et de lumières. Grâce à la confiance accordée par les victimes et l’ensemble des parties civiles présentes, elle parvient dans ses portraits à révéler leurs émotions, leur immense dignité malgré la douleur.

Son exposition, La Peine des innocents. Justice pour les victimes des attentats, regroupe une centaine d’instantanés et s’articule en trois chapitres, qui suivent la chronologie des attentats dont elle a documenté le procès :

I. Mars 2012 (Toulouse et Montauban)

II. Janvier 2015 (Paris et Montrouge)

III. Novembre 2015 (Paris et Saint-Denis)

Informations pratiques

Du 18 mars au 12 avril 2024 au 4e étage de la Mairie du 10e, 72 rue du Faubourg Saint-Martin.

Vernissage en présence de l’artiste et d’Alexandra Cordebard, Maire du 10e, mardi 19 mars 2024 à 19h.

Entrée libre et gratuite.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010

Contact :

Muriel Dovic