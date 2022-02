Exposition – La passion du geste, des artisans d’art mis en lumière Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon

Exposition – La passion du geste, des artisans d’art mis en lumière Chazelles-sur-Lyon, 10 décembre 2022, Chazelles-sur-Lyon. Exposition – La passion du geste, des artisans d’art mis en lumière La Chapellerie – Atelier-Musée du Chapeau 31, rue Martouret, Chazelles-sur-Lyon

2022-12-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00 La Chapellerie – Atelier-Musée du Chapeau 31, rue Martouret,

Chazelles-sur-Lyon Loire Chazelles-sur-Lyon EUR 4 Du 10 décembre au 27 février 2022

Exposition photographique à la rencontre des artisans d’art de la Loire, en partenariat avec le Photo Club de Roanne. c.thizy@museeduchapeau.com +33 4 77 94 23 29 http://www.museeduchapeau.com/ La Chapellerie – Atelier-Musée du Chapeau 31, rue Martouret, Chazelles-sur-Lyon

