Exposition La Part du Butin – Céramiques Charolles

Saône-et-Loire

Exposition La Part du Butin – Céramiques Musée du prieuré 4 Rue du Prieuré Charolles

2022-06-12 14:00:00 – 2022-09-30 18:00:00

Charolles Saône-et-Loire Charolles 3 3 EUR Cette année, le musée propose une rétrospective du travail original de Christian Faillat. C’est sans complexe que l’artiste nous présente ses œuvres aux influences historiques et architecturales variées. Ces céramiques aux formes surprenantes, laisseront votre esprit dans une confusion irréaliste. Le mobilier en faïence d’inspiration médiévale vous immergera dans des époques ancestrales que la salle d’Apparat mettra en valeur. museeduprieure@ville-charolles.fr +33 3 85 24 24 74 https://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure-jean-laronze Cette année, le musée propose une rétrospective du travail original de Christian Faillat. C’est sans complexe que l’artiste nous présente ses œuvres aux influences historiques et architecturales variées. Ces céramiques aux formes surprenantes, laisseront votre esprit dans une confusion irréaliste. Le mobilier en faïence d’inspiration médiévale vous immergera dans des époques ancestrales que la salle d’Apparat mettra en valeur. Musée du prieuré 4 Rue du Prieuré Charolles

Lieu Charolles Adresse Musée du prieuré 4 Rue du Prieuré Ville Charolles

