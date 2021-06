Saint-Jean-d'Angély Musée des cordeliers Charente-Maritime, Saint-Jean-d'Angély Exposition « La part des anges » Musée des cordeliers Saint-Jean-d'Angély Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Dans le cadre de la reprogrammation des Journées Européennes des Métiers d’Art 2021, le musée des Cordeliers de Saint-Jean-d’Angély accueille du 3 au 11 juillet l’exposition « La Part des Anges ». Réalisée par l’association « Métiers d’Art & de Création », cette exposition vous fera découvrir 13 créations originales d’exception réalisées par 13 professionnels des métiers d’art : Marie Ancelin (artisan couturière), Sandrine Andersson (créatrice de bijoux et parures), Georges Baudot (créateur bois), Claire-Lise Boulch (créatrice de bijoux de tête), Serge Cousseran (céramiste), Astrid Desaché (créatrice cuir), Serge Elphège (verrier), Nathalie Gaborit (créatrice bois), Cédric Hamon (ébéniste), Isabelle Nadeau (céramiste), Marc Platevoet (sculpteur bronzier), Christian et Ruthy Prud’Homme (créateurs de bijoux en argent) et Floriane Tourrilhes (souffleuse de verre). Cette proposition entre ainsi en résonance avec l’exposition temporaire du musée « L’Odyssée du cognac angérien » relatant l’histoire du commerce des eaux-de-vie sur le territoire. Plus d’informations sur : [https://www.metiersdartcognac.fr/la-part-des-anges/](https://www.metiersdartcognac.fr/la-part-des-anges/) Entrée gratuite

