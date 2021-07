Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Exposition : La Palette du monde Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre Cher Sancerre “La Palette du Monde” et la Ville de Sancerre vous présentent les artistes de l’association :

Mme COURCEL Sabine, Mme EBBINGE Lysel, Mme RIZZO Wilma, Mme ROUX Françoise, M. BRIALIX Michel, M. FROMENTEAU Thierry, M. LANOTE Patrice et M. ROUX Michel Visite ouverte à tous. lapalettedumonde@gmail.com +33 6 04 16 77 63 http://lapalettedumonde.fr/ “La Palette du Monde” et la Ville de Sancerre vous présentent les artistes de l’association :

lapalettedumonde@gmail.com +33 6 04 16 77 63 http://lapalettedumonde.fr/

