Exposition « La palette des couleurs illustrée par Liou an douar » Médiathèque Municipale Plouvien Finistère

Née en 1996, l’association de dessin plouviennoise

“Liou an douar » (les couleurs de la terre) compte une dizaine d’adhérents dont Bernadette Arzur est l’actuelle présidente et Christian Bleinhant le professeur de dessin depuis sa création. Les membres de l’association propose une sélection de dessins et de peintures de techniques diverses autour de la couleur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Médiathèque Municipale 75 Rue Laennec

Plouvien 29860 Finistère Bretagne

