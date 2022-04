EXPOSITION LA NUIT DE L’ERDRE RÉTROSPECTIVE 2012-2022 Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’évènement: 44390

EXPOSITION LA NUIT DE L'ERDRE RÉTROSPECTIVE 2012-2022 Nort-sur-Erdre, 1 juin 2022, Nort-sur-Erdre. EXPOSITION LA NUIT DE L'ERDRE RÉTROSPECTIVE 2012-2022 Librairie Lumignon 34 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre

2022-06-01 – 2022-06-30 Librairie Lumignon 34 Rue du Général Leclerc

Nort-sur-Erdre 44390 Venez à la librairie indépendante généraliste LUMIGNON rencontrer le talentueux illustrateur MATTHIEU MAUDET!

J’y vais!, Occupé, Bonjour docteur, Atchoub! Les chaussettes…

Ses titres rythmés pleins d’espièglerie ravissent les petits dès 2 ans, et rencontrent un grand succès auprès des enfants, des instituteurs et des parents, qui partagent leurs éclats de rire.

A partir de 15 heures.

