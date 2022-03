Exposition : La nuit de la sculpture L’Atelier,Jardins de l’abbaye Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

Pour cette édition, une sélection d’œuvres sur le thème de la sculpture vous est proposée à L’Atelier, Jardins de l’abbaye. Ces petits trésors issus des collections du musée d’Argenteuil vont de l’Antiquité à l’époque contemporaine, et présentent une multitude de supports différents. Venez découvrir une statuette de la déesse Diane de l’époque gallo-romaine, ou bien une Piéta du XVIe siècle, tout en écoutant des intermèdes musicaux en accompagnement des œuvres exposées.

Découvrez l’art de la sculpture sous toutes ses formes ! L’Atelier,Jardins de l’abbaye 19 rue Notre-Dame 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

