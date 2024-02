EXPOSITION « LA NOUVELLE-ORLÉANS ET LE SUD DE LA LOUISIANE » Lespignan, vendredi 9 février 2024.

EXPOSITION « LA NOUVELLE-ORLÉANS ET LE SUD DE LA LOUISIANE » Lespignan Hérault

L’exposition photographique « La Nouvelle-Orléans et le Sud de la Louisiane » de Gabriel Vitaux à la Médiathèque le Réservoir de Lespignan, du vendredi 9 février au samedi 23 mars 2024, présente un territoire aux multiples facettes à travers les humains et les paysages. L’exposition sera accompagnée d’une conférence donnée par le photographe Gabriel Vitaux le vendredi 9 février 2024 à 18h30.

L’exposition photographique « La Nouvelle-Orléans et le Sud de la Louisiane » de Gabriel Vitaux à la Médiathèque le Réservoir de Lespignan, du vendredi 9 février au samedi 23 mars 2024, présente un territoire aux multiples facettes à travers les humains et les paysages. L’exposition sera accompagnée d’une conférence donnée par le photographe Gabriel Vitaux, suivie d’un échange autour d’un verre offert par la commune de Lespignan le vendredi 9 février 2024 à 18h30.

Public Tout public. .

Rue des Bassins

Lespignan 34710 Hérault Occitanie mediatheque.lespignan@ladomitienne.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 09:30:00

fin : 2024-03-23 18:00:00



L’événement EXPOSITION « LA NOUVELLE-ORLÉANS ET LE SUD DE LA LOUISIANE » Lespignan a été mis à jour le 2024-02-01 par OT LA DOMITIENNE