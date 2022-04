exposition- “La Normandie, une histoire européenne” Flers, 26 avril 2022, Flers.

exposition- “La Normandie, une histoire européenne” Flers

2022-04-26 – 2022-04-30

Flers Orne

En 2022, à l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, l’exposition “La Normandie, une histoire européenne” construite autour de 26 dessins de Chaunu, fait étape dans plusieurs villes normandes jusqu’en juin 2022 grâce au soutien du CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands) – Centre Europe Direct Normandie Vire. Elle sera présentée à Bruxelles fin juin 2022.

L’exposition est à l’initiative de Stéphanie Yon-Courtin, Députée européenne et Conseillère régionale de Normandie.

Présentée premièrement à Caen en mars, l’exposition, à laquelle s’est associé Stéphane Bern, témoigne des liens étroits qui unissent, depuis des siècles, la Normandie à l’Europe.

Le caricaturiste et dessinateur de presse, Emmanuel Chaunu, s’est inspiré de l’histoire et de la géographie. « La Normandie, une histoire européenne » nous embarque dans un passionnant voyage à travers des femmes et des hommes mais aussi des richesses patrimoniales. De Guillaume le Conquérant à Thomas Pesquet… Des abbayes normandes au Mont- Saint-Michel… De la pomme au lin… Tous ont contribué et contribuent à façonner cette Normandie européenne.

En 2022, à l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, l’exposition “La Normandie, une histoire européenne” construite autour de 26 dessins de Chaunu, fait étape dans plusieurs villes normandes jusqu’en juin 2022 grâce au…

+33 2 33 98 42 00

En 2022, à l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, l’exposition “La Normandie, une histoire européenne” construite autour de 26 dessins de Chaunu, fait étape dans plusieurs villes normandes jusqu’en juin 2022 grâce au soutien du CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands) – Centre Europe Direct Normandie Vire. Elle sera présentée à Bruxelles fin juin 2022.

L’exposition est à l’initiative de Stéphanie Yon-Courtin, Députée européenne et Conseillère régionale de Normandie.

Présentée premièrement à Caen en mars, l’exposition, à laquelle s’est associé Stéphane Bern, témoigne des liens étroits qui unissent, depuis des siècles, la Normandie à l’Europe.

Le caricaturiste et dessinateur de presse, Emmanuel Chaunu, s’est inspiré de l’histoire et de la géographie. « La Normandie, une histoire européenne » nous embarque dans un passionnant voyage à travers des femmes et des hommes mais aussi des richesses patrimoniales. De Guillaume le Conquérant à Thomas Pesquet… Des abbayes normandes au Mont- Saint-Michel… De la pomme au lin… Tous ont contribué et contribuent à façonner cette Normandie européenne.

Flers

dernière mise à jour : 2022-04-12 par