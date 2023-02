Exposition La Nona Arte Italiana,. Artistes de bande dessinée italiens Galerie 9e art Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition La Nona Arte Italiana,. Artistes de bande dessinée italiens Galerie 9e art, 2 février 2023, Paris. Du vendredi 03 février 2023 au samedi 25 février 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

. gratuit

La Galerie 9e art vous invite à oublier le froid parisien et vous plonger dans les couleurs chaudes de l’Italie. Pour cette première exposition 2023, une sélection d’artistes italiens et italiennes est mise à l’honneur. De la SF de Cucca au XVIIe siècle du dernier album de Matteo, la bande dessinée italienne saura vous surprendre. L’Italie, voisine de la France, a toujours eu une production de bande dessinée riche. Matteo a su imposer son style dans ses bandes dessinées. Pour son nouvel album Vénus à son miroir, Matteo explore la création du célèbre tableau éponyme par Vélasquez. Les couleurs chaudes nous plongent dans la Rome de la Renaissance où se trouve le peintre espagnol. Explorant la richesse artistique du lieu, Matteo nous invite à nous échapper dans une époque de foisonnement artistique sous une lumière chaleureuse. Des planches de Milo Manara, Guido Crepax, Cosimo Ferri et Vincenzo Cucca seront aussi présentées au sein de cette exposition, explorant les mille et unes facettes de la création artistique italienne. Du graphite dessinant les méandres des planètes dans Colonisation par Cucca jusqu’aux plongées historiques et mythologiques de Manara dans Borgia et Ferri dans Achille, la création italienne ne cesse de se renouveler. Pour cette exposition, la Galerie 9e art est heureuse de présenter deux nouveaux artistes : Elena Ominetti, éditée chez Tabou Éditions et Joseph Vigliolia qui vient de reprendre la série emblématique Druuna, œuvre emblématique de la bande dessinée italienne initiée par Serpieri. Maniant avec habileté des traits souples et onctueux, ces deux jeunes artistes s’annoncent prometteurs. Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris Contact : https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=435 09 83 21 03 84 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/events/1250096112529997?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1250096112529997?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.galerie9art.fr/?content=home

Matteo

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie 9e art Adresse 4 rue Crétet Ville Paris lieuville Galerie 9e art Paris Departement Paris

Galerie 9e art Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition La Nona Arte Italiana,. Artistes de bande dessinée italiens Galerie 9e art 2023-02-02 was last modified: by Exposition La Nona Arte Italiana,. Artistes de bande dessinée italiens Galerie 9e art Galerie 9e art 2 février 2023 Galerie 9e art Paris Paris

Paris Paris