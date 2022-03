Exposition “La nature près de chez soi” Saint-Brisson, 2 mars 2022, Saint-Brisson.

Exposition “La nature près de chez soi” Saint-Brisson

2022-03-02 – 2022-05-31

Saint-Brisson Nièvre

EUR Cette exposition présente des illustrations d’espèces animales et végétales que l’on observe ou observait au quotidien près de chez soi, mais qu’on ne voit plus car trop banales ou au contraire de plus en plus rares. Pourtant, ces espèces aussi sont belles et dignes d’intérêt. Les illustrations sont réalisées par l’illustratrice naturaliste Vanessa Damianthe. Aquarelle, crayon, une quinzaine de tableaux originaux sont exposés, certains jamais présentés dans le Morvan.

vanessa.damianthe@gmail.com http://vanessa-damianthe.com/

