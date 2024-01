Exposition « La nature, championne et inspirante » au Parc floral Parc Floral de Paris Paris, mardi 11 juin 2024.

Du mardi 11 juin 2024 au mercredi 12 juin 2024 :

.Tout public. payant

Et si on comparait les performances entre l’Homme et la nature au prisme d’une douzaine de disciplines olympiques ? C’est l’objet de l’exposition « La Nature, championne et inspirante », présentée dans le cadre de la Biomin’Expo.

Le salon Biomin’Expo rassemble chaque année, depuis 2016, les acteurs et entreprises du biomimétisme. L’édition 2024, sous le haut patronage du Président de la République, a lieu le 11 et 12 juin 2024 au parc floral.

Comme la nature est une grande sportive, une comparaison des performances de l’Homme et de la nature au départ d’une douzaine de disciplines olympiques est présentée.

A titre d’exemple, le recordman du monde de saut en hauteur, Javier Sotomayor, s’il avait les capacités d’une puce, devrait sauter à pieds joints aussi haut que la tour Eiffel (150 fois sa taille).

Cette exposition est organisée avec l’aide d’un comité scientifique, présidé par Gilles Bœuf, et de parrains sportifs comme le navigateur Roland Jourdain (double vainqueur de la Route du Rhum), Antoine Albeau (26 titres de champion du monde de planche à voile).

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://biomimexpo.com/ https://biomimexpo.com/stock-infos-pratiques/

