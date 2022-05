Exposition « La nature au bout des doigts » Médiathèque Louis Aragon, 3 mai 2022, Martigues.

Exposition « La nature au bout des doigts »

du mardi 3 mai au samedi 28 mai à Médiathèque Louis Aragon

Exposition de dessins originaux en papiers découpés blancs et en relief du livre _**La nature du bout des doigts**_, de différentes matières blanches et d’objets blancs, pour mettre en avant l’expérimentation et la lecture tactiles, de façon à ce que la ligne et la matière dominent et que la couleur soit neutralisée. De petits bandeaux occultant pour les yeux sont à la disposition du public pour appréhender l’exposition tactilement. **Pénélope** est auteure et illustratrice de livres pour enfants. Après des études à l’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art, elle travaille comme directrice artistique en agence de publicité chez TBWA durant 8 ans. Puis elle décide de se consacrer à l’illustration _(Le monde, Figaroscope, Marianne, Le Magazine Littéraire, Citizen K, Vogue, Abricot, Enfant Magazine_…). Elle est l’auteur-illustrateur d’une douzaine de livres publiés aux éditions du Seuil, Gallimard Giboulées, Bayard, Les Grandes Personnes, Steidl… Depuis 2012 elle travaille en collaboration avec l’INS (Institut national de jeunes sourds) de Paris à l’élaboration de livres destinés à la fois aux sourds et aux entendants. Elle a exposé de nombreuses fois à Paris, Lille, Rennes, Lorient, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Singapour. Elle travaille régulièrement pour l’Asie et est également l’auteur d’une collection d’objets design pièces uniques ou de séries limitées. Son site : [[http://www.penelope-auteur-illustrateur.com/](http://www.penelope-auteur-illustrateur.com/)](http://www.penelope-auteur-illustrateur.com/)

Gratuit, sans inscription

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500 Martigues Martigues



