Exposition : La nature au bout des doigts

Exposition : La nature au bout des doigts, 30 avril 2022, . Exposition : La nature au bout des doigts

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-25 18:30:00 18:30:00 La nature au bout des doigts est à la base, un livre de lecture tactile, composé de visuels en relief entièrement blancs imprimés en gaufrage afin de privilégier l’expérimentation tactile et ne pas être distrait par des rapports de tonalité. Dans le cadre d’une manifestation intitulée “Les Printemps”, la médiathèque Louis Aragon de Martigues, propose ce voyage avec les doigts et les yeux dans la nature au fil des saisons est un pont entre voyants et non-voyants. La nature au bout des doigts est à la base, un livre de lecture tactile, composé de visuels en relief entièrement blancs imprimés en gaufrage afin de privilégier l’expérimentation tactile et ne pas être distrait par des rapports de tonalité. dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville