Exposition La musique, une histoire d’hommes ? Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie, vendredi 8 mars 2024.

Exposition La musique, une histoire d’hommes ? Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Voici un parcours historique pour s’interroger sur les principales raisons qui mènent les femmes à être, encore aujourd’hui, très minoritaires dans le secteur de la création musicale absence de liberté de se déplacer ou voyager seule, pas d’accès à l’instruction, aux bibliothèques, à l’Université, charge de la famille et des enfants, pas d’autonomie financière… les obstacles opposés à la femme créatrice dans une société patriarcale traditionnelle sont nombreux.

Cette exposition est aussi l’occasion de remettre à l’honneur les créatrices souvent oubliées, dont les œuvres retrouvent peu à peu leur place dans l’histoire de la musique.

Par la Communauté de Communes du Haut-Béarn en partenariat avec la Sacem.

Ouvert le mardi (14h-18h), le mercredi (10h-12h30 et 14h-18h), le jeudi (10h-12h30), le vendredi (9h-12h30 et 14h-18h) et le samedi (10h-12h30 et 14h-18h). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 09:00:00

fin : 2024-04-13 12:30:00

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine actionculturelle@hautbearn.fr

L’événement Exposition La musique, une histoire d’hommes ? Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn