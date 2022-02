EXPOSITION – LA MUSIQUE : UNE HISTOIRE D’HOMMES ? Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange Moselle Nilvange Éclairage sur les femmes dans la création musicale avec l’exposition Sacem et les albums vinyles du magasin La Belle Écoute. Du Moyen-âge à aujourd’hui, elles ont été invisibilisés et aujourd’hui remises en lumière au cours d’une soirée aux sonorités jazz du groupe Solaxis et son quintet de saxophonistes. mediation@legueulardplus.fr +33 3 82 54 07 07 https://legueulardplus.fr/evenements/exposition-la-musique-une-histoire-dhommes Le Gueulard Plus

