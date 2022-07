Exposition La Montée des Eaux – Fabienne Cresens Tournus, 30 juillet 2022, Tournus.

EUR Exposition de la série de photographies « La Montée des Eaux » de Fabienne Cresens

Rendez-vous au Réfectoire des Moines à Tournus

Du 30/7 au 21/8/22

10h-13h & 15h-19h

Entrée libre

Fabienne Cresens travaille cette série depuis 2009, et a photographié plus d’une centaine de portraits avec cette esthétique commune : épaules nues, visage franc, où tout est visible. L’exercice est simple et direct : Quelle tête ferions-nous face à la destruction puissante des éléments en furie ? Ses portraits sont touchants, rieurs, graves, bouleversants. Sans être moraliste, Fabienne Cresens nous propose une lecture humaine du monde qui fout le camp pour se transformer en monde d’après – ou pas.

Avec le soutien de : Ville de Tournus , FDVA, Decathlon Chalon Sur Saone, Département de Saône-et-Loire

cheztasoeur@outlook.com +33 6 12 14 56 02

