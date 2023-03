Exposition « la montagne sacrée » de Patricia Dalzon Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Basses-Pyrénées

Exposition « la montagne sacrée » de Patricia Dalzon, 3 mars 2023, Arudy . Exposition « la montagne sacrée » de Patricia Dalzon Mediathèque Arudy Basses-Pyrénées

2023-03-03 – 2023-04-12 Arudy

Basses-Pyrénées Exposition « la montagne sacrée » de Patricia Dalzon à la médiathèque d’Arudy

« Il suffit de lever les yeux, chaque jour, quelle que soit la saison, sur la montagne sacrée…

Blanche, coiffée de neige.

Renaissante de vert au printemps.

Couverte de velours ocre l’été.

Flamboyante du rouge des fougères… A chaque fois éblouie.

La peindre s’imposait.

Sa force passait dans mes mains…

Alors je peins… l’ombre et la lumière.

Et les êtres qui s’y trouvent. Et voilà, l’envie de partager… « Réalisées avec les pastels gras « Sennelier «, les couleurs se déposent guidées par le ressenti visuel, puis les doigts interviennent, lissent et unissent, pour permettre au paysage d’apparaître, dans une expression libre… Exposition « la montagne sacrée » de Patricia Dalzon à la médiathèque d’Arudy

« Il suffit de lever les yeux, chaque jour, quelle que soit la saison, sur la montagne sacrée…

Blanche, coiffée de neige.

Renaissante de vert au printemps.

Couverte de velours ocre l’été.

Flamboyante du rouge des fougères… A chaque fois éblouie.

La peindre s’imposait.

Sa force passait dans mes mains…

Alors je peins… l’ombre et la lumière.

Et les êtres qui s’y trouvent. Et voilà, l’envie de partager… « Réalisées avec les pastels gras « Sennelier «, les couleurs se déposent guidées par le ressenti visuel, puis les doigts interviennent, lissent et unissent, pour permettre au paysage d’apparaître, dans une expression libre… +33 5 59 05 99 44 ccvo

Arudy

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Arudy, Basses-Pyrénées Autres Lieu Arudy Adresse Mediathèque Arudy Basses-Pyrénées Ville Arudy Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Arudy

Arudy Arudy Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy /

Exposition « la montagne sacrée » de Patricia Dalzon 2023-03-03 was last modified: by Exposition « la montagne sacrée » de Patricia Dalzon Arudy 3 mars 2023 Arudy Basses-Pyrénées Mediathèque Arudy Basses-Pyrénées

Arudy Basses-Pyrénées