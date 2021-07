Exposition La moisson de nos langues – Floriane Durey, Vincent Gillois Espace Lucien-Prigent, 15 octobre 2021, Sartilly-Baie-Bocage.

Exposition La moisson de nos langues – Floriane Durey, Vincent Gillois

Espace Lucien-Prigent, le vendredi 15 octobre à 00:00

C’est dans le cadre du Festival Moi les Mots que nous avons fait appel à deux plasticiens dont les univers croisent arts visuels, poésie et scénographie lumineuse. Ils sont invités à investir l’Espace Lucien- Prigent pour transformer le manoir en appartement poétique, avec une mise en lumière des espaces extérieurs au moment de la clôture du Festival. Photographe, auteur, Floriane Durey, qui se définit comme plasticienne de mots, crée des installations dans l’espace public, questionnant les liens entre la nature et l’urbain, la poésie du quotidien, la mémoire et ce que c’est qu’être une femme aujourd’hui. À travers une poésie vivante, elle aime imaginer comment les idées, les mots et les êtres peuvent dialoguer. Vincent Gillois, alias Mr Bloom, est auteur, plasticien, scénographe de la lumière, à la croisée de plusieurs expressions artistiques. Il crée depuis plusieurs années des installations lumineuses in situ. Pour lui, la lumière transcende les lieux et fait voyager les spectateurs dans leur imaginaire, invitant à regarder la ville et le quotidien sous un angle différent. Ensemble, ils ont imaginé un rendez-vous poétique lumineux intitulé Modestes Horizons, près de La Rochelle, qui va se déployer dans les murs de l’Espace Lucien-Prigent.

Entrée libre

Espace Lucien-Prigent rue du manoir Sartilly-Baie-Bocage Sartilly Manche



