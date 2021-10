EXPOSITION – LA MODE AU TEMPLE Longeville-lès-Metz, 23 octobre 2021, Longeville-lès-Metz.

EXPOSITION – LA MODE AU TEMPLE 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-23 18:00:00 TEMPLE 156B rue Général de Gaulle

Longeville-lès-Metz Moselle Longeville-lès-Metz

Exposition-vente organisée par les Amis du Temple de Longeville-lès-Metz avec 5 artisanes de la région messine. Ces dames aux doigts de fée proposent leurs ouvagres à la vente.

* Barbara Nazianzeno «Itinérances» – Passionnée de mode, elle expose ses créations de sacs et de bijoux baroques, tous uniques et qui racontent tous une histoire de vie.

* Anne Metz a décidé de faire exister encore plus l’ «Art de peinture vivant» en la faisant voyager pour que le monde la partage. Elle crée des vêtements jean peints et contribue à sa manière à embellir le quotidien de ceux et celles qui portent ses « toiles voyageuses ».

* Fée Suzel, la magie du fait main ! Pour vous faire plaisir, ou pour offrir à un proche. Suzel vous propose des réalisations en tissu et en papier. En couture : pour les enfants, soins et hygiène, sacs et accessoires, et en cuisine. En papier : carterie et scrapbooking.

* Jacqueline Poinsignon présente ses r cartonnages et des assiettes peintes. Des objets utiles et décoratifs.

* Sandrine relooke chaises et fauteuils avec originalité.

PASS SANITAIRE OU TEST, PORT DE MASQUE OBLIGATOIRE

+33 3 87 60 51 58

LES AMIS DU TEMPLE DE LONGEVILLE

