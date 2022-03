Exposition – La métamorphose Ploufragan, 8 mars 2022, Ploufragan.

Exposition – La métamorphose Place de l’Église Espace Victor Hugo Ploufragan

2022-03-08 – 2022-03-29 Place de l’Église Espace Victor Hugo

Ploufragan Côtes d’Armor Ploufragan

BARBARA DAEFFLER – ARTISTE CÉRAMISTE

L’histoire à laquelle nous convie Barbara Daeffler, est celle d’une métamorphose d’un animal en un être humain. Au pays des coléoptères, scarabées et autres lucanes Cerf Volant, la métamorphose commence à l’état larvaire. L’insecte se mue à l’âge adulte en un cuirassé doté d’un exosquelette et de puissantes pattes capables de soulever plus de mille fois son poids. Ces insectes géants sculptés dans l’argile sont enfumés ou cuits selon la technique ancestrale du raku.

Ils nous conduisent pas à pas vers une métamorphose zoanthropique. Les zoanthropes, créatures hybrides mi-humaines, mi-animales, sont des fétiches qui lèveraient le voile, celui souvent ignoré ou rejeté, d’une symbiose, réconciliation entre l’homme et l’animal. L’artiste nous invite, avec cette exposition, à penser autrement notre relation avec la nature.

Horaires variables dans la semaine

centre.culturel@ploufragan.fr +33 2 96 78 89 24

BARBARA DAEFFLER – ARTISTE CÉRAMISTE

L’histoire à laquelle nous convie Barbara Daeffler, est celle d’une métamorphose d’un animal en un être humain. Au pays des coléoptères, scarabées et autres lucanes Cerf Volant, la métamorphose commence à l’état larvaire. L’insecte se mue à l’âge adulte en un cuirassé doté d’un exosquelette et de puissantes pattes capables de soulever plus de mille fois son poids. Ces insectes géants sculptés dans l’argile sont enfumés ou cuits selon la technique ancestrale du raku.

Ils nous conduisent pas à pas vers une métamorphose zoanthropique. Les zoanthropes, créatures hybrides mi-humaines, mi-animales, sont des fétiches qui lèveraient le voile, celui souvent ignoré ou rejeté, d’une symbiose, réconciliation entre l’homme et l’animal. L’artiste nous invite, avec cette exposition, à penser autrement notre relation avec la nature.

Horaires variables dans la semaine

Place de l’Église Espace Victor Hugo Ploufragan

dernière mise à jour : 2022-02-10 par