Exposition – La Mère Agitée Saint-Brieuc, 4 décembre 2021, Saint-Brieuc.

Exposition – La Mère Agitée Caramel et Compagnie 3 Boulevard Carnot Saint-Brieuc

2021-12-04 – 2021-12-24 Caramel et Compagnie 3 Boulevard Carnot

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

La Mère Agitée a plus d’une paire de ciseaux dans son sac. Installée depuis 14 ans à Saint Brieuc, cette Lorientaise baigne depuis toujours dans la création, pendant des années elle confectionne des lampes vintage « très tubulaires, avec des aplats de papier » mais laisse la création de côté pendant 5 ans mais celle-ci lui manquait et elle reprend l’activité avec le collage.Son travail consiste en une simple association d’images qu’elle tire des « Paris Match » et autres revues des années 50, 60 et 70, « Je ne suis pas du tout nostalgique de ces époques, je m’amuse simplement avec elles, à les démystifier peut-être , et créer un lien entre le passé et le présent…

https://la-mere-agitee.webnode.fr/

La Mère Agitée a plus d’une paire de ciseaux dans son sac. Installée depuis 14 ans à Saint Brieuc, cette Lorientaise baigne depuis toujours dans la création, pendant des années elle confectionne des lampes vintage « très tubulaires, avec des aplats de papier » mais laisse la création de côté pendant 5 ans mais celle-ci lui manquait et elle reprend l’activité avec le collage.Son travail consiste en une simple association d’images qu’elle tire des « Paris Match » et autres revues des années 50, 60 et 70, « Je ne suis pas du tout nostalgique de ces époques, je m’amuse simplement avec elles, à les démystifier peut-être , et créer un lien entre le passé et le présent…

Caramel et Compagnie 3 Boulevard Carnot Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-11-19 par