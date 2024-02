Exposition » la Maison Géorgie », Nika Kutateladze, Tako Robakidze Maison des arts Georges et Claude Pompidou Cajarc, vendredi 15 mars 2024.

Nika Kutateladze et Tako Robakidze sont originaires de Géorgie, un pays situé au

cœur du Caucase, aux confins orientaux de l’Europe entre Turquie, Arménie, Azerbaïdjan et Russie. Les pratiques artistiques des deux artistes diffèrent mais il·elle se rejoignent sur une commune observation, documentaire pour l’une, allégorique pour l’autre, de leur pays natal. Réuni·e·s pour la première fois au sein d’une même exposition, il·elle conçoivent ensemble une installation inédite…

À travers une expérience localisée, les œuvres de Nika Kutateladze et de Tako Robakidze se font l’écho de questions essentielles qui agitent en ce moment-même les peuples, en Europe et dans le monde.

Utilisant une multiplicité de mediums, de la peinture à l’installation architecturale, Nika Kutateladze crée des environnements qui mettent en scène la mémoire de Metsieti, village géorgien, lieu de naissance de son père, aujourd’hui quasi déserté par l’exode rural …

Tako Robakidze utilise la photographie et la vidéo. Elle crée des narrations visuelles qui racontent son pays et les conséquences des soubresauts qu’il a connus depuis plus

de trente ans. Au travers de longues immersions sur le terrain, aux abords notamment des territoires séparatistes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, elle observe les vies bouleversées des communautés humaines…

Vernissage le 10mars à 19H

entrée libre, tout public

Résonances, une rencontre art et musique le vendredi 29 mars à 18h30 en partenarait avec Arts et Scène EUR.

Maison des arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet

Cajarc 46160 Lot Occitanie reservation@magcp.fr

