Exposition La maison des contes « ça déménage »

LA MAISON DES CONTES « ÇA DÉMÉNAGE » 14 maisons. 14 petites annonces : les héros des contes ont rendu les clefs.

Barbe Bleue, les trois petits Cochons, Boucle d’or, Blanche-Neige, le petit Chaperon rouge, Cendrillon, La Belle au bois dormant,… il n’y a que des opportunités à saisir !

Julia Chausson, illustratrice, signe des gravures sur bois et un superbe texte, qui forment un chapelet drôle et malin de devinettes. Avec des ateliers, des jeux et des histoires pour les enfants ! Horaires :

Mardi et vendredi de 14h à 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

