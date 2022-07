Exposition La magie du Chaos Biscarrosse, 22 juillet 2022, Biscarrosse.

Exposition La magie du Chaos

2022-07-22 – 2022-07-31

Exposition de peinture “La magie du Chaos”

Deux techniques:acryliques et encres à alcool.

Travail sur la forme et l’informe et l’ordre dans le Chaos.

+33 6 99 19 87 39

Anne Lamarche

