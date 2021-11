Exposition “La ligne rouge” Université d’Évry – Galerie Cesária Évora, 18 novembre 2021, Évry-Courcouronnes.

Exposition “La ligne rouge”

du jeudi 18 novembre au vendredi 17 décembre à Université d’Évry – Galerie Cesária Évora

L’exposition présente l’approche caractéristique de Filipe Vilas-Boas relative à la révolution numérique et à ses différents effets. Nos relations avec les systèmes technologiques étant de plus en plus complexes et présentes dans la société, Filipe met en avant à travers ses œuvres des critiques acerbes pleines d’humour et d’esprit sur ces nouveaux outils. À découvrir : les œuvres de l’artiste Filipe Vilas-Boas, réalisées entre 2017 et 2019, conceptuelles questionnent la numérisation globale de nos sociétés, principalement en fusionnant nos mondes physique (IRL) et numérique (URL). Il explore notre utilisation de la technologie et ses implications éthiques et esthétiques. En lien avec cette exposition vous retrouverez l’œuvre éponyme réalisée conjointement entre l’artiste, et des chercheurs de l’Université d’Évry. Il s’agit d’une barrière de plusieurs potelets motorisés et reliés entre eux qui vont interagir directement avec le public. Elle interroge notre relation avec les technologies numériques tout en laissant une place à la réflexion et au rêve. _Sur l’artiste :_ Filipe Vilas-Boas est un artiste né au Portugal en 1981. Il vit et travaille à Paris. Artiste conceptuel jouant de la frontière poreuse entre les mondes physique et digital, ses créations combinent récupération, détournement et nouveaux médias. Il nous interroge collectivement sur nos pratiques numériques et leurs implications éthiques et esthétiques. _Vernissage de l’exposition – jeudi 18 novembre :_ Au programme : des rencontres, une table ronde, des visites d’expositions à l’Université d’Evry et à l’Agence Nationale pour les Arts Sacrés pour finir par un vernissage ! 14h30 – 15h15 : Visite de la Ligne Rouge avec Filipe Vilas-Boas (A l’Université d’Évry) 15h15 – 16h30 : Table ronde “Entre découvertes et surveillance – interroger nos expériences du numérique” (Université d’Évry) 16h30 – 17h30 : Visite de Paysages Immatériels avec Raphaëlle Kerbrat (l’ANAS) 17h30 – 18h30 : Vernissage des deux expositions (Université d’Évry)

Entrée libre et gratuite

Du 18 novembre au 17 décembre 2021, l’Université d’Évry accueille à la Galerie Cesária Évora l’exposition La ligne rouge, avec le commissariat d’exposition de Filipe Pais, co-produite par Siana.

Université d’Évry – Galerie Cesária Évora 23 boulevard François Mitterand – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Courcouronnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T14:30:00 2021-11-18T19:30:00;2021-11-19T11:00:00 2021-11-19T15:00:00;2021-11-24T11:00:00 2021-11-24T15:00:00;2021-11-25T11:00:00 2021-11-25T15:00:00;2021-11-26T11:00:00 2021-11-26T15:00:00;2021-12-01T11:00:00 2021-12-01T15:00:00;2021-12-02T11:00:00 2021-12-02T15:00:00;2021-12-03T11:00:00 2021-12-03T15:00:00;2021-12-08T11:00:00 2021-12-08T15:00:00;2021-12-09T11:00:00 2021-12-09T15:00:00;2021-12-10T11:00:00 2021-12-10T15:00:00;2021-12-15T11:00:00 2021-12-15T15:00:00;2021-12-16T11:00:00 2021-12-16T15:00:00;2021-12-17T11:00:00 2021-12-17T15:00:00