Exposition – La leçon des villes

2022-08-08 – 2022-08-28

La Leçon des Villes présente un panel diversifié de formes d’urbanisation et d’échantillons de quartiers répartis sur tout le Finistère. Les exemples choisis illustrent différentes manières d’occuper le sol profondément ancrées dans l’histoire et la géographie locales : topographie, végétation, climat (ensoleillement, vents), ressource (eau, matières constructives), interconnexions (accès et desserte).

Aujourd’hui, les processus d’urbanisation ou de densification montrent une rupture avec ces formes urbaines issues du vernaculaire. La planification contemporaine de l’aménagement du territoire à partir du zonage a probablement conduit à une certaine forme d’évaporation des qualités de la ville dans sa périphérie (zones d’activité, lotissements pavillonnaires, entrées de ville distendues).

Comment prétendre relever les défis de demain sans tirer parti de l’histoire ?

Imaginer la ville de demain, une ville plus accueillante, inclusive, responsable de son empreinte écologique, c’est d’abord retrouver la mémoire.

Stationnement payant, forfait journalier 8 € voiture/camping-car

