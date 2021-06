Martel Martel Lot, Martel Exposition « La Lavande en Quercy d’Hier à Aujourd’hui » Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Martel

Exposition « La Lavande en Quercy d’Hier à Aujourd’hui » Martel, 29 juin 2021-29 juin 2021, Martel. Exposition « La Lavande en Quercy d’Hier à Aujourd’hui » 2021-06-29 10:00:00 – 2021-07-02 12:30:00

Martel Lot L’histoire de la lavande à Martel illustrée par de nombreuses archives et témoignages au temps où la « route mauve » passait par Martel et sa distillerie.

Tout public. +33 6 62 21 25 69 L’histoire de la lavande à Martel illustrée par de nombreuses archives et témoignages au temps où la « route mauve » passait par Martel et sa distillerie.

Tout public. cauvaldor

Détails Catégories d’évènement: Lot, Martel Étiquettes évènement : Autres Lieu Martel Adresse Ville Martel lieuville 44.93658#1.60895