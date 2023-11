Exposition « La Laïcité et l’école » Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition « La Laïcité et l’école » Centre Paris Anim’ Hébert Paris, 5 décembre 2023, Paris. Du lundi 04 décembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la journée nationale de la Laïcité, le centre Paris Anim’ Hébert expose l’histoire liée de la laïcité et de l’école pour tous. En s’appuyant sur l’histoire, cette exposition éclaire sur les personnages et les moments forts qui ont permis d’aboutir à l’école publique, laïque et obligatoire pour tous. Exposition conçue et prêtée par le Patronage Laïque. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://www.actisce.eu/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

@actisce Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Hébert Paris latitude longitude 48.894164822671,2.36458540980673

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/