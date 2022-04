Exposition “la justice, l’Europe et vous” Cour d’Appel de Riom Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

du lundi 2 mai au mardi 31 mai à Cour d’Appel de Riom

La Cour d’Appel de Riom expose “la justice, l’Europe et vous” pendant tout le Joli Mois de l’Europe 2022. ——————————————————————————————————— Lutte contre la criminalité en Europe, aide des victimes, protection des droits des personnes, protection des consommateurs, droit civil effectif par-delà les frontières, défense des citoyens, protection des droits des salariés, protection de l’environnement, protection des droits des consommateurs sur internet : autant de thèmes abordés dans cette exposition créée par le Ministère de la Justice et la Commission européenne. Si ce thème vous intéresse, rendez-vous au 2 boulevard Michel de l’Hospital à Riom, du lundi au vendredi en mai.

gratuit

Exposition Justice Cour d’Appel de Riom 2 boulevard Michel de l’Hospital Riom Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T17:00:00;2022-05-30T10:00:00 2022-05-30T17:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T17:00:00

