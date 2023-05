Exposition : La Horde du Contrevent en bande défilée Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Découvrez ou re-découvrez, La Horde du Contrevent, le roman culte d’Alain Damasio en bande défilée ! Venez admirer le travail préparatoire en images de ce projet d’adaptation qui mêle animation, bande dessinée, son et numérique. La Horde du Contrevent est un roman culte d’Alain Damasio, publié en 2004 aux éditions la Volte. Il revient dans une nouvelle adaptation en bande défilée par l’équipe du studio The Neb et produite par Small Bang. Synopsis : Dans un monde lacéré par des vents assassins, la 34ème Horde du Contrevent est un groupe d’élite constitué de 22 hordières et hordiers formé.e.s depuis l’enfance à affronter la violence des rafales. Leur objectif : découvrir l’origine des vents, l’Extrême-Amont, ce qu’aucune Horde n’est parvenue à faire en huit siècles de Contre. Nous sommes heureux de pouvoir vous montrer le travail préparatoire de ce grand projet, encore en cours de production. C’est à travers une exposition que vous pourrez admirer croquis, mises en scène, …. et qui se tiendra du 2 mai au 5 juin, dans les différents espaces de la médiathèque. La bande défilée est un format qui s’intercale entre la bande dessinée et le film d’animation. Avec son expérience novatrice, la bande défilée propose une manière inédite de raconter des histoires du bout des doigts, immergé dans la création sonore. La première bande défilée, Phallaina, de Marietta Ren, produite par Small Bang, a été lancée en 2016. Voici un avant-goût de ce qui vous attend dans cette exposition : L’exposition a lieu du 2 mai au 5 juin 2023 Au rdc, -1 et +2 de la médiathèque Tout public Et pour clore cette exposition, venez à la rencontre des artistes qui viendront parler de ce projet lors d’une soirée, le jeudi 1er juin à 19h dans l’auditorium (-1) ! Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

