Vesoul Archives départementales de la Haute-Saône Haute-Saône, Vesoul Exposition ” La Haute-Saône, une terre riche en fer” Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul

Exposition ” La Haute-Saône, une terre riche en fer” Archives départementales de la Haute-Saône, 18 septembre 2021, Vesoul. Exposition ” La Haute-Saône, une terre riche en fer”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Haute-Saône

Du Moyen Âge au XXe siècle, les activités métallurgiques ont façonné l’économie locale et marqué les paysages, que ce soit dans les Vosges du Sud, la vallée de l’Ognon ou le val de Saône. Revivez 500 ans d’histoire du département à travers cartes, plans, affiches, photographies et rapports des ingénieurs des mines.

Gratuit

Cette exposition vous invite à découvrir grâce à de nombreux documents, l’histoire du travail du fer en Haute-Saône, de l’extraction du minerai jusqu’à la fabrication d’objets. Archives départementales de la Haute-Saône 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Vesoul Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Saône Adresse 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Ville Vesoul lieuville Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul