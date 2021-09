Exposition : La Halle endormie Le Bateau Livre, 3 septembre 2021, Penestin.

Exposition : La Halle endormie

du vendredi 3 septembre au dimanche 17 octobre à Le Bateau Livre

L’exposition a été créée à la demande de la Bibliothèque universitaire du Creusot en Saône-et-Loire (BU de Bourgogne/Franche-Comté) pour les Journées du Patrimoine 2019. Philippe Buchaudon a pris ces clichés au tournant des années 80/90, dans l’ancien atelier d’ajustage des Chemins de fer des Etablissements Schneider (actuellement Centre universitaire Condorcet) et dans ce qu’on appelait alors la Halle aux grues et locos quand ce n’était pas encore une bibliothèque, mais déjà plus une usine. Ces photographies sont les témoins d’une attente, d’une époque où la halle était abandonnée, alors que son passé industriel se manifestait encore dans des aménagements, des matériaux et même des locomotives laissées ça et là, et que l’idée d’en faire une bibliothèque, par une transformation radicale de fonction, était encore embryonnaire dans l’esprit de certain.e.s.

Le Bateau Livre 106 Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique



