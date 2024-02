Exposition La Hague, 2.1 milliards d’années d’histoire de la Hague Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague, samedi 10 février 2024.

Exposition La Hague, 2.1 milliards d’années d’histoire de la Hague Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague Manche

Vendredi

Exposition photographique d’Arnaud Guérin, en extérieur

La Hague, c’est 2,1 milliards d’années d’histoire de la Terre, c’est-à-dire presque la

moitié de l’histoire de notre planète qui est racontée dans son sous-sol et sur son

littoral. Y sont présentes les plus vieilles roches de France, les racines de trois chaînes

de montagnes, les vestiges d’éruptions volcaniques explosives ou les archives du climat

conservées depuis 220 000 ans. La Hague, ce sont aussi des paysages, une architecture,

des productions agricoles et des produits du terroir, façonnés, créés, imaginés, réalisés

par les hommes et qui soulignent l’expression de cette terre d’exception. Au fil de cette

exposition, le géologue photographe et auteur Arnaud Guérin vous emmène pour un

formidable voyage dans le temps, à la découverte de la Hague. Des images originales

ramenées des quatre coins de la planète illustrent les phénomènes qui ont marqué les

grandes pages de cette histoire. Dans cette exposition, l’image et les paysages sont la

porte d’entrée pour découvrir une histoire fantastique digne des meilleurs romans de

Jules Verne. Alors, suivez le guide et bon voyage !

Exposition photographique d’Arnaud Guérin, en extérieur

La Hague, c’est 2,1 milliards d’années d’histoire de la Terre, c’est-à-dire presque la

moitié de l’histoire de notre planète qui est racontée dans son sous-sol et sur son

littoral. Y sont présentes les plus vieilles roches de France, les racines de trois chaînes

de montagnes, les vestiges d’éruptions volcaniques explosives ou les archives du climat

conservées depuis 220 000 ans. La Hague, ce sont aussi des paysages, une architecture,

des productions agricoles et des produits du terroir, façonnés, créés, imaginés, réalisés

par les hommes et qui soulignent l’expression de cette terre d’exception. Au fil de cette

exposition, le géologue photographe et auteur Arnaud Guérin vous emmène pour un

formidable voyage dans le temps, à la découverte de la Hague. Des images originales

ramenées des quatre coins de la planète illustrent les phénomènes qui ont marqué les

grandes pages de cette histoire. Dans cette exposition, l’image et les paysages sont la

porte d’entrée pour découvrir une histoire fantastique digne des meilleurs romans de

Jules Verne. Alors, suivez le guide et bon voyage ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-03-10

Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Exposition La Hague, 2.1 milliards d’années d’histoire de la Hague Manoir du Tourp La Hague a été mis à jour le 2024-02-07 par OT Cotentin La Hague