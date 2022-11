Exposition « La Habana en París 13 » Galerie d’art ARTBRIBUS, 20 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 20 octobre 2022 au mercredi 30 novembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 20h00

. gratuit

« La Habana en París 13 est une exposition d’art cubain destinée à faire connaître et soutenir des plasticiens cubains vivant à Cuba. Rendez-vous jusqu’au 30 novembre à la Galerie d’art Artbribus !

L’exposition « La Habana en París 13 » a pour but de promouvoir et de faire connaître des artistes cubains vivant à Cuba, confirmés ou jeunes talents, au public français. Il s’agit de la quatrième édition d’une série d’échanges entre la galerie d’art ARTBRIBUS et des artistes plasticiens de Cuba. L’exposition a un caractère non lucratif et solidaire et tous les produits des ventes restent la propriété des artistes pour les soutenir dans leurs création.

Artistes invités : Eduardo Miguel Abela Torras, Yasbel Pérez Domínguez, Osvaldo Díaz Moreira, Daymara Orasma, Orlando Ignacio Fernández Mérida, Victor Manuel Ojeda Collado

Galerie d’art ARTBRIBUS 68 rue Brillat-Savarin 75013 Paris

Contact : http://artbribus.com/ 0153801375 artbribus@orange.fr

Eduardo Miguel Abela Torras Exposition d’art cubain « La Habana en París 13 »