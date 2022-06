EXPOSITION LA GRANDE MARCHE, 2 juin 2022, .

EXPOSITION LA GRANDE MARCHE

2022-06-02 11:00:00 – 2022-07-10 18:00:00

La frontière est au cœur du travail de l’Atelier Limo. Par exemple, notre web-documentaire « Border Bistro » , dans les cafés entre Wallonie et Flandres, a beaucoup inspiré « La Grande Marche », entre recherche et forme documentaire pour relier un thème à un territoire.

Nous voulions observer avec un autre regard et à un autre rythme cette Europe en miniature comprenant quatre pays sur 50 km, que beaucoup traversent sans s’y arrêter. Nous avons rencontré 42 personnes , travailleurs, élus, artistes, bénévoles pour enregistrer et filmer leurs témoignages autour de thèmes comme l’Europe, la question du travail, leur vision de la frontière ou encore la crise sanitaire.

C’est un web documentaire organisé en thématiques, qui est un vaste diaporama de vidéos, de photos et d’interviews permettant de refaire tout le voyage avec nous. Un film est en préparation pour en donner une vision plus synthétique. Des expositions, simultanées dans les quatre pays, se concentreront sur certains thèmes en fonction du lieu.

