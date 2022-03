Exposition “La Grande Lessive” Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Exposition “La Grande Lessive” Pleurtuit, 24 mars 2022, Pleurtuit. Exposition “La Grande Lessive” Pleurtuit

2022-03-24 – 2022-03-24

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Manifestation d’art participatif.

Tous les élèves du Groupe scolaire public J-Launay vont participer à la 31è édition de La Grande Lessive. La Grande Lessive est une installation artistique éphémère intergénérationnelle et internationale, composée de réalisations plastiques de format A4 conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues en extérieur à des fils tendus, au moyen de pinces à linge. Jeudi 24 mars 2022 – Place de l’Église, jardin du Clos Breton, jardin de la Sagesse. +33 2 99 88 41 13 Manifestation d’art participatif.

Tous les élèves du Groupe scolaire public J-Launay vont participer à la 31è édition de La Grande Lessive. La Grande Lessive est une installation artistique éphémère intergénérationnelle et internationale, composée de réalisations plastiques de format A4 conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues en extérieur à des fils tendus, au moyen de pinces à linge. Jeudi 24 mars 2022 – Place de l’Église, jardin du Clos Breton, jardin de la Sagesse. Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Ville Pleurtuit lieuville Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Exposition “La Grande Lessive” Pleurtuit 2022-03-24 was last modified: by Exposition “La Grande Lessive” Pleurtuit Pleurtuit 24 mars 2022 ille-et-vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine