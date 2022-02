EXPOSITION ‘LA GRANDE LESSIVE DE BAR-LE-DUC’ Bar-le-Duc, 24 mars 2022, Bar-le-Duc.

2022-03-24 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-24

Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc

Cette manifestation artistique participative, créée par la plasticienne Joëlle Gonthier en 2006, a déjà séduit plus de 11 millions de personnes à travers le monde !

Il s’agit d’accrocher des productions artistiques sur des feuilles de papier sur des cordes à linge. L’édition du printemps 2022 est ouverte à tous et adopte le thème : « Ombre(s) portée(s) ».

Nous vous invitons à laisser libre cours à votre créativité (format A4 obligatoire, toutes techniques en deux dimensions : dessin, photographie, peinture…) et à venir déposer vos productions à l’accueil de la mairie pour le lundi 21 mars. Parce que faire œuvre collective n’est pas un vain mot, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 24 mars dans le parc de l’hôtel de ville pour admirer cette installation.

Pour le 21/03 : dépose des productions des individuels et des Ateliers des Petits Ligier à l’accueil de la mairie avec nom, prénom, téléphone et/ou adresse mail

24/03 : étendages dans les structures collectives participantes et dans le parc de l’hôtel de ville pour les individuels

Entre le 28/03 et le 15/04 : possibilité de venir récupérer sa production à l’accueil de la mairie

Pour tout renseignement : 03 29 79 51 40 / patrimoine@barleduc.fr

+33 3 29 79 51 40

Association La Grande Lessive 2022

