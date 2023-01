Exposition – La Grande Histoire du Cirque à la Galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin Saint-Quentin, 4 février 2023, Saint-Quentin .

Exposition – La Grande Histoire du Cirque à la Galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin

14 rue de la sellerie Saint-Quentin Aisne

2023-02-04 – 2023-05-04

Saint-Quentin

Aisne

1 Découvrez la nouvelle exposition qui se tient à la galerie Saint-Jacques (14 rue de la sellerie) à Saint-Quentin du 4 février au 4 juin.

Source d’émerveillement et de plaisir, l’exposition « La Grande Histoire du Cirque » célèbre son histoire et son impact sur la culture populaire.

Entre affiches, photographies d’époque, costumes, maquettes et archives vidéo, vous découvrirez les origines du cirque de la fin du XVIIIe à ses évolutions les plus contemporaines et avant-gardistes.

Tarif plein : 2 €

Tarif réduit : 1€

Gratuit pour les – de 5 ans, pour les étudiants saint-quentinois, tous les vendredis sur présentation d’un justificatif

Renseignements et réservation au 03 23 62 97 64 ou auprès de Clara Saint-Cyr au 03 23 06 93 74 ou clara.saintcyr@saint-quentin.fr ou pour les étudiants réservez vos places sur l’application « Pass Culture ».

La galerie Saint-Jacques est ouverte :

– du mardi au dimanche : 14h-18h

– les mercredis et samedis matin : 10h30-12h30

– lundi et jours fériés : fermé

La galerie est accessible aux personnes à mobilité réduite.

