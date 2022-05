Exposition “La grande guerre au quotidien, paroles de poilus et de civils” Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

Vermand

Exposition “La grande guerre au quotidien, paroles de poilus et de civils” Vermand, 2 mai 2022, Vermand. Exposition “La grande guerre au quotidien, paroles de poilus et de civils” Vermand

2022-05-02 – 2022-05-31

Vermand Aisne Vermand Le musée du Vermandois à Vermand vous propose une exposition consacrée aux paroles de poilus et de civils pendant la grande guerre, du 2 au 31 mai.

Renseignements au 0610265668

Le musée est ouvert le dimanche de 10h à 18h. Le musée du Vermandois à Vermand vous propose une exposition consacrée aux paroles de poilus et de civils pendant la grande guerre, du 2 au 31 mai.

Renseignements au 0610265668

Le musée est ouvert le dimanche de 10h à 18h. musee.du.vermandois@gmail.com +33 061026566 Le musée du Vermandois à Vermand vous propose une exposition consacrée aux paroles de poilus et de civils pendant la grande guerre, du 2 au 31 mai.

Renseignements au 0610265668

Le musée est ouvert le dimanche de 10h à 18h. Guillaume Doizy

Vermand

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vermand Autres Lieu Vermand Adresse Ville Vermand lieuville Vermand Departement Aisne

Vermand Vermand Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vermand/

Exposition “La grande guerre au quotidien, paroles de poilus et de civils” Vermand 2022-05-02 was last modified: by Exposition “La grande guerre au quotidien, paroles de poilus et de civils” Vermand Vermand 2 mai 2022 Aisne Vermand

Vermand Aisne