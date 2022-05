Exposition « La Gourmandise » à Fréteval Fréteval, 31 mai 2022, Fréteval.

2022-05-31 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-02 18:00:00 18:00:00

Fréteval Loir-et-Cher Fréteval Loir-et-Cher

Exposition « La Gourmandise » à Fréteval. Autant que le pain et le fromage, emblèmes du patrimoine gastronomique français, d’autres aliments tels que le chocolat sont devenus, au cours des siècles, des mythes et le symbole de la pure gourmandise. Une exposition ludique et appétissante pour petits et grands ! Livret de jeu disponible pour les enfants.

Cette exposition, aux couleurs acidulées, attisera votre curiosité pour ces aliments tellement évocateurs.

otihv@cchv41.fr +33 2 54 82 35 01 http://www.cphv41.fr/

