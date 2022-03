Exposition La fortification au fil des Saisons Citerne de Gravelines Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Exposition La fortification au fil des Saisons Citerne de Gravelines, 23 avril 2022, Gravelines. Exposition La fortification au fil des Saisons

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Citerne de Gravelines

Les fortifications régionales, autrefois sites militaires, sont aujourd’hui de vastes espaces de nature. A travers l’exposition “les fortifications au fil des saisons”, l’association des espaces fortifiés des Hauts-de-France a souhaité mettre en valeur le regard du visiteur. Gravelines, Bergues, Watten, Calais, Boulogne-sur-Mer etc… Venez partager l’émotion du photographe amateur à travers les images tirées du concours photo. Vous découvrirez un environnement changeant tout au long de l’année selon les couleurs et la luminosité.

Entrée libre

Exposition en partenariat avec l’Association des espaces fortifiés des Hauts-de-France. Citerne de Gravelines Place de l’église Gravelines Gravelines Nord

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T12:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00

