Exposition “La forme du regard” Saint-Briac-sur-Mer, 8 juillet 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Exposition “La forme du regard” Saint-Briac-sur-Mer

2022-07-08 – 2022-09-30

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Au travers de cette série photographique, le spectateur, petit ou grand, est invité à voyager dans un monde onirique et pictural.

Il existe un monde parallèle, et Jacques Beun s’en fait notre guide.

Ce monde existe, localisé au Parc du Thabor, jardin public majestueux et familier des rennais. Mais l’interprétation qui en est faite rend ce jardin universel et hors du temps.

Ici, les frontières s’estompent : entre le dedans et dehors, entre reflet et transparence, entre réel et imaginaire. Au fil des saisons, au gré des lumières, de la croissance des plantes, de l’éclosion des fleurs, des présences fugitives – des passants ou jardiniers -, surgit un univers, et prend forme un regard : celui de Jacques Beun.

Ce regard, posé par l’auteur, se propose à son tour : chacun est convoqué au plus profond de sa sensibilité, mais sans injonction aucune, à se laisser porter par ses émotions et à se promener, à son tour, dans la contemplation des serres.

Réalisé à l’occasion de prises de vues régulières et sur trois années, ce travail photographique ne repose sur aucun artifice : les images sont le résultat de la superposition de l’image intérieure (la serre) et extérieure (les jardins). Si certaines couleurs ou lumières peuvent parfois donner l’impression d’être atténuées ou au contraire amplifiées, elles le sont uniquement par l’influence entre l’image intérieure et extérieure, par le jeu des lumières, et la résonance des couleurs entre elles.

Du 08 juillet au 30 septembre 2022 – Parc du château du Nessay

+33 2 99 88 32 34 https://www.saintbriac.fr/agenda/la-forme-du-regard/

Du 08 juillet au 30 septembre 2022 – Parc du château du Nessay

Saint-Briac-sur-Mer

